Harga Naik, APPSI Jabar Minta Pemerintah Segera Suplai Daging Impor

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kenaikan harga bahan pokok, belakangan semakin sulit dikendalikan. Setelah harga minyak goreng dan kacang kedelai melambung, kini giliran daging sapi yang diprediksi juga mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, harga daging sapi di pasar tradisional mulai menanjak sejak awal tahun 2022.

Harga daging dari yang semula berada dikisaran Rp 125.000 per kilogram (kg), sekarang naik menjadi Rp 130.000 per kg. Kenaikan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga Lebaran 2022 dan menyentuh harga Rp 150.000 per kg.

Ketua DPW Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat Nang Sudrajat mengatakan, kebutuhan stok daging sapi di Jabar memang tinggi. Sayangnya, antara kebutuhan dan suplai daging tidak seimbang, karena pedagang pun harus menyiapkan cadangan jika ada lonjakan permintaan daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran.

Nang mengungkapkan, untuk menjaga stabilitas harga daging sapi dan mencukupi kebutuhan pelanggan, pemerintah sudah merencanakan impor 2.000 ekor sapi potong dari Australia di akhir bulan ini.

“Untuk menjaga kestabilan harga daging, dari sisi kebutuhan sapi potong, harusnya rencana impor 2.000 ekor sapi potong dari Australia akhir bulan ini sudah datang,” kata Nandang dikonfirmasi, Senin (28/2).

Selain impor daging sapi beku, Nang juga berharap pemerintah mulai menyuplai daging kerbau beku yang selama ini banyak dicari pembeli. Daging ini relatif lebih murah dibanding daging sapi, sehingga bisa dijangkau masyarakat atau pedagang kecil yang membutuhkan.

“Ini harus segera (impor daging kerbau beku). Itu biasanya dari negara Asia Selatan, seperti India,” ujarnya.