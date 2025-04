Polisi Siapkan Skema One Way di Jalur Wisata Ciwidey

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Arus lalu lintas di jalur wisata wilayah selatan Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, dan Pangalengan, terpantau ramai lancar.

Kasatlantas Polresta Bandung Kompol Danu Raditya Atmadja mengatakan, pada H2 lebaran atau Rabu (2/4/2025), tidak ada penumpukan kendaraan yang berlebihan di kawasan tersebut.

"Untuk wilayah selatan khususnya Ciwidey, Pengalengan ini masih ramai lancar terkendali. Tidak ada penumpukan yang berlebihan dari H+1 kemarin dan H+2 hari ini, masih cukup aman," kata Danu ditemui di Pos Cikaledong - Nagreg, Kabupaten Bandung.

Danu mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai antisipasi, jika dua wilayah tersebut dipenuhi oleh para wisatawan. Salah satunya yaitu menyiapkan sistem one way sepenggal.

"Antisipasi atau cara bertindak (CB)-nya masih sama seperti arus mudik. Kami ada tim urai, kemudian kami juga siap terapkan one way one way sepenggal," ujarnya.

"Jadi apabila padat dari atas mau turun ke bawah, kami tutup dulu yang dari bawah untuk naik ke atas, begitupun sebaliknya. Apabila padat ingin naik ke lokasi wisata, kami tutup dulu yang dari atas menuju bawah," terangnya.

Sementara itu, volume kendaraan di Exit Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) pun terlihat mengalami peningkatan sejak hari Lebaran Idul Fitri 1446 hijriah pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

Bagian Sentral Komunikasi Tol Soroja Arief Suryalaga mengungkapan bahwa adanya lonjakan volume kendaraan yang keluar dan masuk dari tol Soroja pada tanggal-tanggal tersebut.