First Media Gelar Cake Decorating Class di Bandung, Begini Potret Keseruannya

jabar.jpnn.com, BANDUNG - First Media untuk pertama kalinya menggelar program First Rewards di Kota Bandung dengan menghadirkan aktivitas Cake Decorating Class bersama Chef Yuda Bustara.

Setelah sukses meluncurkan First Media Signature Cakes dan menggelar program First Rewards dengan kegiatan Cake Decorating Class di Surabaya dan Semarang, serta Baking Class di Jakarta, First Media melanjutkan keseruan aktivitas ini di kota terakhir bersama pelanggan Bandung melalui kegiatan Cake Decorating Class di Hotel Moxy Bandung.

Melalui acara Cake Decorating Class ini, First Media mengundang partisipasi pelanggan untuk mengikuti kegiatan KUEsioner, di mana pelanggan berkesempatan untuk mengaspirasikan dan mengekspresikan pengalamannya selama menggunakan First Media.

Kegiatan Baking & Cake Decorating Class tersebut selain sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, juga sebagai ajakan pelanggan agar hidup lebih aktif dan sehat melalui kegiatan sederhana seperti memanggang dan mendekorasi kue.

Deputy Chief Marketing Officer PT Link Net Tbk, Santiwati Basuki menyampaikan pihaknya senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta membangun hubungan kekeluargaan yang hangat dengan pelanggan setia melalui program First Rewards yang dilakukan secara berkelanjutan.

"Setelah mendapatkan respons positif di Surabaya, Jakarta dan Semarang, kali ini dalam semangat #LebihKencangLebihBebas kami berkesempatan membawa program ini untuk kali pertama ke pelanggan setia First Media di Bandung melalui aktivitas Cake Decorating Class dan KUEsioner," ucapnya, Kamis (8/6).

Kegiatan yang digelar di Bandung ini, merupakan penutup dari rangkaian acara First Rewards: Baking & Cake Decorating Class yang diselenggarakan di empat kota.

"Ke depannya First Media juga akan menghadirkan berbagai keseruan lainnya," tuturnya.