Persib All Stars vs Borussia Dortmund, Bangkitkan Memori Masa Kejayaan Sutiono Lamso

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib All Stars yang dihuni para pemain legendaris era Liga Indonesia 1994/1995 dan 2014/204 siap berduel dengan tim Bundesliga, Borussia Dortmund.

Pemain itu di antaranya penjaga gawang I Made Wirawan, Robby Darwis, Yudi Guntara, Sutiono Lamso, Gilang Angga Kusumah, Zaenal Arief, Airlangga Sucipto, serta mantan pemain lainnya dari lintas generasi.

Laga itu juga akan diperkuat dengan kehadiran para pemain muda untuk menambah pengamanan mereka bermain.

Sedangkan BVB Legends juga akan mendatangkan para pemain ikonik seperti Marcel Schmelzer, Kevin Groekreutz, Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela, David Odonkor, Jan Koller, Mladen Petric, Mo Zidan, Dede, Joerg Heinrich, Ibrahim Tanko dan Paul Lambert.

Pertandingan persahabatan Persib All Stars vs Borussia Dortmund akan berlangsung di Stadion Siliwangi, Kota Bandung pada Minggu (10/9) dengan kick off pukul 15.00 WIB.

Ditemui menjelang pertandingan, Sutiono Lamso, legenda Persib yang pernah mempersembahkan gelar juara Liga Indonesia 1994-1995, menyambut antusias duel melawan BVB Legends.

Sutiono mengaku laga persahabatan ini membangkitkan memorinya dahulu ketika bermain untuk Persib di Stadion Siliwangi.

“Untuk saya pribadi ini nostalgia, nostalgia di Siliwangi walaupun dulu masih lapangan rumput sekarang sintetis kelihatannya memang agak keras sedikit, tapi saya antusias untuk menyambut uji coba ini,” kata Sutiono.