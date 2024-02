Persib Old Star vs Persija Glory Tebarkan Pesan Damai Pemilu 2024

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sejumlah legenda Persib pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD bertanding bersama legenda Persija di Lapangan UNI, Kota Bandung, Rabu (7/2).

Mereka memberi pesan mengenai suasana damai di tengah kontestasi Pilpres yang penuh persaingan dan perbedaan pilihan.

Para mantan pemain Persib yang tergabung dalam Old Star for GM bertanding dalam laga persahabatan bertajuk ‘War of Legends’. Tampak dalam susunan pemain, di antaranya Robby Darwis hingga Djajang Nurdjaman.

Di kubu lawan, Persija Glory diperkuat nama-nama beken seperti Widodo Cahyono Putro, Rocky Putiray, Budi Sudarsono, Ismed Sofyan, hingga Luciano Leandro.

Sebelum pertandingan, Djadjang Nurdjaman mengatakan bahwa pertandingan ini adalah simbol bahwa persaingan tidak serta merta membuat perpecahan. Diketahui, Persib dan Persija merupakan klub rival.

"Antarpemain tidak terjadi apapun. Kami mengimbau (di masa kontestasi politik) tetap damai, jangan ribut. Dalam politik juga sama. Kontestasi pasti ada pilihan-pilihan yang beda. Itu hal biasa," kata pria yang akrab disapa Djanur itu.

Disinggung mengenai pilihannya mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres, Djadjang menyebut latar belakangnya tetap berkaitan dengan sepakbola.

"GM (Ganjar-Mahfud) ini yang paling peduli terhadap perkembangan sepak bola sehingga mereka mengumpulkan para legenda yang ada di Bandung khususnya, umumnya yang ada di Jabar membuat suatu wadah lewat kegiatan ini. Hal yang positif buat kami, kami punya harapan untuk pembinaan ke depan," jelas mantan pelatih Persib itu.