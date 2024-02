Pertandingan Sepak Bola Bandung Old Stars for Ganjar – Mahfud Resmi Dihentikan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Para legenda sepak bola yang tergabung dalam Bandung Old Stars for Ganjar – Mahfud (BOLDS for GM) resmi mengakhiri kegiatannya seiring selesainya masa kampanye Pemilu 2024. Diketahui, masa kampanye berakhir pada hari ini dan mulai besok hingga 13 Februari akan memasuki masa tenang. Direktur Kreatif BOLDS for GM Rudy Farid Sagir mengatakan, kegiatan olahraga dalam mendukung paslon nomor urut 03 itu resmi berakhir dengan pertandingan el classico Bandung Old Stars melawan Persija Glory di Lapangan UNI, Kota Bandung, Rabu (7/2). Baca Juga: Lihat, Wayang Ganjar dan Mahfud Sosialisasikan Program Unggulan untuk Masyarakat Majalengka Pada 36 titik kunjungan BOLDS for GM sejak Juli 2023 itu, masyarakat mendengarkan ajakan mereka untuk menciptakan pemilu yang jujur, tanpa kecurangan, dan bermartabat layaknya sebuah negara demokrasi. Katanya, sepak bola menjadi media yang tepat dalam menyuarakan perdamaian dan kegembiraan menyambut Pemilu 2024. Pesan untuk tetap menjaga keutuhan bangsa tampak berhasil digaungkan melalui olah raga yang populer di Indonesia ini. “Kali ini adalah pertandingan puncak dan bisa dikatakan sebagai el classico-nya Indonesia. Para pemain veteran Persib dan Persija bertemu dalam satu pertandingan,” kata Rudy dalam keterangannya, Sabtu (10/2). Baca Juga: Pesan Mendalam MUI Untuk Warga Depok dan Penyelenggara Pemilu 2024 Menurut Rudy, kegiatan BOLDS bukan sekadar kampanye Pilpres lewat pertandingan sepak bola. “Kami memang menjadi pendukung Ganjar-Mahfud, namun semua kegiatan kami kemas agar punya nilai manfaat, kebaikan, dan kegembiraan. Di balik rangkaian pertandingan bola ini, capaian penting yang kami peroleh adalah perdamaian dan kegembiraan di masyarakat menyambut Pemilu 2024 ini,” ujarnya.

