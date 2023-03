Secondhand Serenade Bawakan ‘Fall For You’ Versi Koplo di Now Playing Festival 2023

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Grup musik asal Amerika Serikat Secondhand Serenade mengguncang panggung Now Playing Festival 2023 di pekan kedua penyelenggaraannya, Sabtu (11/3). Kelima personel band yakni John Vesely, John Harvey, Tom Breyfogie, Alex Sier, dan Lucas Vesely menyapa pengunjung Now Playing Festival yang sudah tak sabar menyaksikan penampilan mereka. Selama hampir 60 menit, Secondhand Serenade membawakan beberapa lagu andalannya, di antaranya Maybe, Broken, dan Awals.

Ada yang menarik dalam penampilan grup musik rock asal Amerika Serikat itu, saat membawakan lagu pamungkas yakni Fall For You, John Vesely berkolaborasi dengan Feel Koplo. Alunan musik yang tadinya bertempo lambat mendadak cepat sebab dibawakan versi koplo oleh mereka. Kolaborasi apik ini pun berhasil membawa penonton joget dan berdendang bersama. Dalam pernyataannya, John Vesely mengaku sangat tersanjung atas sambutan yang diterimanya saat datang ke Bandung. Ia juga mempersembahkan lagu spesial untuk para penggemarnya yang menonton.

