Ramadan di Kebun Raya Bogor, Ngabuburit Seru Ditemani Musisi Tanah Air

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kebun Raya Bogor menghadirkan sebuah event khusus di bulan Ramadan untuk para penunjung yang ingin menghabiskan waktu berbuka puasa dengan cara yang tak biasa.

Event bertajuk ‘Ramadan di Kebun’ ini akan berlangsung pada Jumat – Minggu (21 – 23 Maret 2025) di area Reinwardt, Kebun Raya Bogor, pukul 14.00 – 20.00 WIB.

General Manager Event Kebun Raya Abi Irawan mengatakan, Ramadan adalah periode ditandai dengan perayaan dan peningkatan konsumsi. Di Indonesia perayaan Ramadan menyebabkan perubahan dalam cara orang muslim mencari dan membeli produk.

Baca Juga: 2 Gurandil Tewas Tertimbun Longsoran Tambang Emas Ilegal di Cigudeg Bogor

Hal ini menciptakan kesempatan utama bagi jenama untuk terlibat langsung dengan target market.

“Kebun Raya menawarkan ruang terbuka yang dapat berfungsi sebagai vemue yang iconic, memberikan kesan dan pesan yang unik. Ramadan di kebun merupakan konsep yang dirancang untuk merayakan Ramadan di ruang terbuka, menawarkan nilai-nilai yang khas dan pengalaman yang unik,” kata Abi dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

Dalam event ini, akan hadir berbagai kegiatan seru, salah satunya adalah festival musik di musik area.

Musik area sudah pasti menjadi magnet untuk para visitor dan sudah di kenal dengan endorsement dari sunset di kebun.

“Ada beberapa musisi ternama yang akan menemani Ramadan Anda di Kebun. Mereka adalah Tulus, Opick, Kahitna, Hanin Dhiya & Stevan Pasaribu, Juicy Luicy, Ghea Indrawari, Bilal Indrajaya, Vikri and My Magic Friend, Selma, Haira, Nada Tujuh, dan The Custom Official,” jelasnya.