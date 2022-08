Isu Digitalisasi Desa Dinilai Penting Dibahas Dalam KTT G20

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 telah memengaruhi seluruh lini kehidupan manusia di seluruh dunia. Salah satunya menyadarkan kita terkait betapa pentingnya transformasi digital.

Fakta bahwa tidak semua kalangan siap dengan transformasi digital menjadi sebuah isu yang menunggu untuk diselesaikan baik oleh para akademia, pemerintah, industri, dan sektor lainnya.

Oleh karena itu, digitalisasi desa dinilai sangat diperlukan untuk menciptakan kemajuan pada masyarakat desa. Mulai dari isu perekonomian hingga kesehatan dapat teratasi dengan adanya digitalisasi desa.

Demikain disampaikan, Lead Co Chair TF2 T20, Suhono H. Supangkat dalam forum Side Event of T20 Digital Transformation for Rural and Maritime Area di Bandung, Kamis (28/7).

"Think 20 atau T20 mendorong Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 untuk membahas pembangunan desa digital," ucap Supangkat dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/8).

Supangkat menuturkan, digitalisasi tidak boleh hanya dilihat sebagai alat, tetapi juga sebagai ‘enabler’ dan lebih tepatnya sebagai ‘tranformer’ yang perlu diterapkan pada semua sektor dan lapisan masyarakat, termasuk di pedesaan.

"Masih terdapat masalah dalam transformasi digital, utamanya dalam hal tidak meratanya aksesibilitas teknologi dan infrastruktur digital (di pedesaan)," tuturnya.

Lebih lanjut, Supangkat menegaskan, transformasi digital tidak hanya dibutuhkan bagi masyarakat di perkotaan semata.