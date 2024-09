The New Kia Sonet Unjuk Gigi Pertama Kali di GIIAS Bandung 2024

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Kreta Indo Artha (KIA), pemegang merek Kia di Indonesia melanjutkan partisipasinya dalam gelaran pameran otomatif GIIAS 2024 yang digelar di Kota Bandung. Kali ini, mereka meluncurkan produk istimewa yakni The New Kia Sonet.

Para pengunjung bisa melihat langsung SUV subkompak andalan Kia ini bersama dengan lini produk lainnya, yaitu Kia Carnival dan Kia EV9 GT Line, selama pameran berlangsung di Sudirman Grand Ballroom hingga 29 September mendatang.

“Bandung merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan pasar otomotif yang sangat potensial dan kami ingin mendekatkan diri dengan para konsumen di wilayah ini melalui partisipasi kami di ajang GIIAS Bandung 2024,” kata Marketing & Development Division Head PT KIA Ario Soerjo, Kamis (26/9).

Ario menuturkan, The New Kia Sonet hadir dengan desain yang lebih modern serta fitur-fitur yang lebih canggih.

“Kami berharap The New Kia Sonet dapat menjadi pilihan utama bagi konsumen yang menginginkan SUV perkotaan yang cerdas dan stylish,” ucap dia.

The New Kia Sonet hadir dalam dua varian, yaitu Ultimate dan Premiere. Keduanya memiliki desain eksterior yang semakin modern dan dinamis, menjadikannya lebih menonjol di kelas SUV subkompak.

Bagian depan mobil ini mengusung New Tiger Nose Grille khas Kia dan New LED Headlamp yang disertai dengan DRL Star Map Lamp dan LED Fog Lamp, memberikan tampilan yang agresif dan futuristik.

Kehadiran velg New Diamond Cutting Alloy berukuran 16” juga memperkuat kesan elegan dan sporty. Pada bagian belakang terdapat New Rear Skid Plate Bumper serta New Rear Lamp with Star Map LED Design yang memberikan tampilan yang lebih segar pada The New Kia Sonet.