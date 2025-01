Tampil Lebih Sporty, Creta N Line Bidik Pencinta SUV 

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Hyundai Motors Indonesia meluncurkan produk terbarunya melalui new Creta N Line dengan pilihan mesin turbo. Produk ini punya desain sporty dengan trim N Line yang dinamis.

Model ini hadir untuk melengkapi lini kendaraan Hyundai N Line di Indonesia, mengikuti suksesnya peluncuran All-New Kona Electric N Line pada akhir tahun 2024.

Bersamaan dengan itu, Hyundai juga meluncurkan new Creta sebagai salah satu lini Sport Utility Vehicle (SUV) yang dilengkapi dengan peningkatan pada desain dan fitur untuk memenuhi kebutuhan berkendara yang optimal.

Baca Juga: Persoalan Teras Cihampelas Jadi Salah Satu Fokus Farhan Saat Pimpin Kota Bandung

Kedua model ini memiliki performa andal dan fitur canggih yang dirancang untuk berpetualang, memberikan kenyamanan, dan kepercayaan diri

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Ju Hen Lee mengatakan, sejak diluncurkan di Indonesia pada 2021 lalu, Hyundai Creta mendapat sambutan positif dan menjadi SUV pilihan konsumen.

"Untuk memberikan pilihan yang lebih beragam kepada masyarakat, kami juga memperkenalkan new Creta yang dilengkapi dengan berbagai inovasi canggih."

Dengan hadirnya mesin Turbo di new Creta N Line, desain yang lebih agresif dan teknologi konektivitas unggulan Hyundai Bluelink, new Creta N Line dan new Creta dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas para pengemudi di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

Sementara itu, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto menambahkan, Creta N Line hadir dengan tampilan lebih sporty.