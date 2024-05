Bunga Bangkai Setinggi 340 Sentimeter Kembali Mekar di Kebun Raya Cibodas

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Amorphophallus titanum Becc atau dikenal dengan bunga bangkai kembali mekar untuk yang ketujuh kali di Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat.

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Biosistematika dan Evolution Badan Riser Inovasi Nasional (BRIN), Destri mengatakan bunga bangkai yang mekar saat ini merupakan indukan bunga bangkai dengan nomor 27.

“Induk tanaman tersebut dikoleksi oleh Almarhum R. Subekti Purwantoro, dan kawan-kawan pada 2000 dari Sungai Manau, Batang Suliti, Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera Barat,” kata Destri di Kebun Raya Cibodas, Minggu (26/5).

Tanaman yang memiliki bentuk perbungaan menjulang tinggi dengan tongkol atau spadiks yang dikelilingi oleh seludang bunga (spatha) yang saat mekar berwarna merah hati ini termasuk tanaman asli Indonesia endemik Sumatera.

Tanaman ini selain memiliki aroma yang khas seperti bau bangkai, juga mempunyai perbungaan terbesar di dunia atau disebut sebagai the giant inflorescent in the world.

Tanaman ini, kata Destri, memiliki masa berbunga empat tahun sekali dengan tiga fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif (berdaun), generatif (berbunga), dan fase dorman (istirahat). Saat tanaman ini berbunga, keindahannya hanya bisa dinikmati selama tiga hingga lima hari.

“Hal tersebutlah yang menarik perhatian masyarakat untuk melihatnya,” ujar Destri.

Ia menyebutkan, bunga tersebut pertama kali mekar pada 2003 dengan tinggi perbungaan mencapai 2,7 meter. Kemudian pada 2007, bunga tersebut mekar kembali dengan ketinggian mencapai 3,17 meter.