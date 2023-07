Lewat Album Roadtrip, Ardhito Pramono Ceritakan Pasang-Surut Kehidupannya di 2022

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Ardhito Rifqi Pramono atau lebih dikenal sebagai Ardhito Pramono segera merilis album terbarunya yang berjudul "Roadtrip".

Berisikan 11 lagu, album ini merangkum pasang surut hidup penyanyi bersuara emas itu. Rencananya, album "Roadtrip" akan dirilis pada 28 Juli, mendatang.

Ditemui dalam sebuah kegiatan di Kota Bandung, Ardhito menceritakan 2022 adalah tahun di mana ada banyak jatuh dan bangun di hidupnya.

Tahun 2022 itu jugalah, ia terakhir merilis album yang berjudul "Wijayakusuma".

“Banyak pengalaman hidup (yang terjadi) dan sudah lama juga enggak merilis album. Terakhir tahun lalu dan menurut gue lebih banyak dan luas cerita yang gue rangkum di album ini,” kata Ardhito.

Sesuai dengan namanya "Roadtrip", Ardhito menggambarkan kehidupannya di 2022 layaknya sebuah perjalanan.

“Menghadapi pasang surut kehidupan, kesedihan, kepedihan, memorabilia roadtrip,” tuturnya.

Dua single sudah diperkenalkan Ardito kepada pendengarnya, yakni "Dancing in September" dan "Waking Up Together With You".