Jawara Duel XII Bandung Fighting Club Berkesempatan Tampil di One Pride MMA

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bandung Fighting Club kembali menggelar kompetisi pencak silat bebas bagi para petarung kelas profesional dan amatir.

Kompetisi bertajuk 'Duel XII' ini digelar di GOR Pajajaran, Kota Bandung, pada Minggu (1/12/2024).

Ketua Umum Bandjng Fighting Club Edwin Senjaya mengatakan, tahun ini ada dua nomor yang dipertandingkan.

Kelas amatir diikuti 140 atlet dengan 70 partai, dan profesional terdiri dari delapan partai dengan 16 petarung.

"Tahun ini animonya cukup besar sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada dua nomor yang kami pertandingkan," kata Edwin dalam konferensi pers 'Duel XII' di Kota Bandung, Sabtu (30/11).

Edwin menerangkan, yang berbeda dengan kompetisi Duel sebelumnya ialah kesempatan para petarung untuk naik level tampil di One Pride MMA.

Di sana, para petarung akan dilatih dan bertemu dengan petarung-petarung profesional yang berpengalaman. Ini juga sebagai ajang penilaian kualitas petarung asal Jawa Barat.

"Kami ada keinginan bahwa ke depan ini Duel menjadi road to One Pride, sebagai ajang untuk menilai kualitas fighter-fighter yang tampil di Duel ini dan yang bagus tentu nanti diberikan kesempatan untuk tampil di One Pride MMA," jelasnya.