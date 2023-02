Transisi Pandemi Covid-19 ke Endemi Menjadi Angin Segar Industri Ekraf

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Transisi pandemi ke endemi Covid-19 dinilai menjadi angin segar bagi industri ekonomi kreatif di Indonesia. Salah satunya di bidang Event Organier (EO).

Founder KM Communication, Kevint Mulya mengatakan, kondisi saat ini dinilai menjadi angin segar sekaligus tantangan bagi industri EO di Indonesia. Kondisi ini mengharuskan pengusaha EO bergerak dengan kreativitas.

Momen endemi menjadi satu kesempatan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk naik kelas dan bisa membuktikan kualitas lebih unggul, serta lebih baik.

Oleh karena itu, kata Kevint, KM Communication tidak ingin kehilangan momen transisi pandemi ke endemi saat ini.

"Kami datang dengan ide-ide baru yang kreatif, innovatif, segar dan tentunya out of the box. Memberikan kenangan yang tidak terlupakan untuk setiap event yang diselenggarakan," ujar Kevint dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (9/2).

Kata Kevint, kekuatannya anak muda menjadi salah satu roda penggerak bagi industri EO. Pasalnya, kreativitas selalu berhasil menjadi pembeda dalam setiap gelaran atau event.

"Tim kami, berasal dari daerah berbeda dan dari berbagai latar belakang. Saling kompak melengkapi satu sama lainnya," tutur pemuda asal Kabupaten Cianjur ini. (mar5/jpnn)