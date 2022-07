5 Makanan Sehat Ini Bikin Wajah Awet Muda dan Bebas Jerawat, Berminat Mencoba?

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Memiliki wajah awet muda dan bebas jerawat merupakan dambaan setiap orang. Mendapatkan kulit wajah yang selalu terlihat awet muda bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Anda bisa mulai dari melakukan perawatan di salon, atau ke dokter kecantikan, hingga mengonsumsi beberapa makanan dan minuman sehat. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Stroberi

Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, makan makanan sehat kaya vitamin C, seperti stroberi, membantu memperlambat munculnya keriput dan masalah kulit kering akibat proses penuaan.

Peran vitamin C dalam melembapkan kulit mungkin disebabkan oleh kemampuannya menetralkan radikal bebas akibat sinar UV dan juga mendorong proses sintesis kolagen, yang berfungsi menjaga elastisitas kulit.

2. Pepaya

Pepaya adalah sumber sempurna lainnya dari vitamin C. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa vitamin C bisa melindungi sel kulit dari kerusakan yang disebabkan sinar matahari dengan memperbaiki DNA yang telah rusak oleh sinar UV.

3. Edamame

Edamame kaya akan isoflavon, antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas dari paparan sinar matahari penyebab penuaan dini.

Baca Juga: 3 Tips Mudah Mengecilkan Perut Pascamelahirkan

Isoflavon bisa juga membantu meningkatkan produksi kolagen, yang mulai melambat sekitar umur 20 tahunan.

4. Paprika merah

Paprika merah ukuran sedang bisa memenuhi 200 persen kebutuhan vitamin C dalam sehari.