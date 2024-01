8 Manfaat Ajaib Jambu Biji Untuk Kesehatan, Anda Wajib Tahu!

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jambu biji merupakan buah yang memiliki rasa manis dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jambu biji biasanya dikonsumsi secara langsung atau dijadikan berbagai sajian kuliner sehat.

Mulai dari minuman jus, smoothies, hingga salad buah. Istimewanya, kandungan vitamin C dalam jambu biji ternyata lebih tinggi dibandingkan buah lain seperti jeruk.

Sehingga tidak heran jika sumber vitamin C dalam jambu biji sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Jambu biji merupakan salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi.

Bahkan kandungan vitamin C dalam jambu biji melebihi kandungan vitamin C di jeruk. Vitamin C ini berhubungan dengan peningkatan sistem kekebalan tubuh dan bisa mengurangi risiko terkena penyakit infeksi.

Selain itu, vitamin C juga penting untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, gusi, dan pembuluh darah, membantu dalam penyembuhan luka, meningkatkan fungsi otak, serta membantu tubuh menyerap zat besi.

2. Melindungi tubuh dari radikal bebas

Kandungan vitamin C di dalam jambu biji berperan sebagai antioksidan, yang berguna untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas.