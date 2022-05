6 Alasan Singapura Menolak Kedatangan UAS, Ternyata...

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Ustaz Abdul Somad (UAS) dan rombongannya ditolak masuk ke Singapura pada Selasa (17/5).

UAS merasa telah dideportasi Singapura dan tidak tahu apa alasan negara tetangga melakukan tindakan tersebut.

KBRI Singapura bergerak cepat dengan meminta penjelasan dari Otoritas Imigrasi dan Pos Pemeriksaan (Immigration and Checkpoints Authority/ICA) Singapura.

Berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan KBRI dan otoritas Singapura, diperoleh informasi bahwa Penolakan(refusal of entry) didasarkan atas alasan “tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi” (being ineligible for the issue of a pass under current immigration policies).

“Penolakan dilakukan kepada ASB dan enam anggota rombongannya,” demikian keterangan tertulis KBRI Singapura, Selasa (17/5).

Pihak KBRI juga telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura, guna menanyakan lebih lanjut alasan penolakan tersebut.

Tidak berselang lama, Kementerian Dalam Negeri Singapura menjelaskan alasan melarang masuk Ustaz Abdul Somad Batubara ke wilayah kedaulatannya.

Berikut ini poin-poin penting alasan Kemendagri Singapura melarang UAS masuk ke wilayahnya.