Keren! Puluhan Ton Kopi Asal Subang Diekspor ke Sejumlah Negara Timur Tengah

jabar.jpnn.com, SUBANG - Kopi yang diproduksi Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar), diekspor ke sejumlah negara Timur Tengah dengan permintaan 20 kontainer per bulan.

Pelepasan ekspor kopi itu dilakukan oleh Heryono Hadi Prasetyo, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, di depan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah Cisalak, Subang.

"Kegiatan ekspor ini adalah upaya Bappebti dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), guna mendukung kinerja transaksi perdagangan ekspor komoditas," katanya.

Ia menyebutkan bahwa produksi kopi dari Koperasi Gunung Luhur Berkah telah menembus pasar Arab Saudi dengan total kontrak 18 ton senilai 148.320 dolar Amerika Serikat (AS).

Pada tahun 2022, ekspornya ditujukan ke pasar AS dengan total kontrak 19,2 ton senilai 13.500 dolar AS, dan pada tahun 2023 ke Mesir dan Libanon dengan total kontrak 76,2 ton senilai 128.360 dolar AS.

Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah juga akan mengekspor kopi dari SRG Subang ke Dubai dan Mesir dengan total kontrak 311,4 ton atau senilai 2,04 juta dolar AS yang dihasilkan dari business matching.

Total ekspor kopi ini naik 308,7 persen dibandingkan tahun 2023.

"Jenis kopinya juga bertambah, dari tahun 2023 hanya robusta, tahun ini dilengkapi dengan arabika," katanya lagi.