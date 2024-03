Kastengel Cake, Inovasi Ina Cookies untuk Lebaran 2024

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Siapa tidak kenal dengan Ina Cookies? Rumah produksi kue kering asal Kota Bandung ini selalu menghadirkan inovasi produk agar tidak membuat konsumen bosan.

Seperti di lebaran tahun ini, Ina Cookies tidak hanya fokus pada produksi kue kering untuk perayaan Idulfitri, mereka juga meluncurkan kue dengan varian kastengel.

Kalau kastengel yang identik dengan kue kering biasanya punya tekstur yang renyah dan garing, kastengel cake ala Ina Cookies dibuat lebih lembut.

Layaknya kue pada umumnya, Ina Wiyandini atau akrab disapa Mama Ina, owner Ina Cookies ingin menghadirkan suatu produk yang tidak biasa.

Mama Ina mengatakan, dirinya mantap berinovasi karena terinspirasi dari salah satu varian kur kering best seller Ina Cookies yaitu kastengel.

Memiliki cita rasa yang gurih serta khas dari keju yang melimpah, Mama Ina yakin kastengel cake bisa disukai para pelanggannya.

"Mengusung value ‘Cakes as a Gift to Every Moment’ di mana Ina Cakes berharap kue-kue nya bisa dinikmati konsumen dalam berbagai suasana. Tersedia kemasan box cantik yang cocok untuk dijadikan gift atau hampers untuk orang terkasih," kata Mama Ina dalam keterangannya, Minggu (31/3).

Ina Cakes merupakan sister brand dari Ina Cookies. Berawal dari perjuangan Mama Ina selama 32 tahun menekuni bidang pastry dan menciptakan kue kering andalan Ina Cookies yaitu Kastengel cookies, tentunya ini sangat diminati oleh khalayak luas.