NXT CX Summit South East Asia ke-9: Memberi Pengalaman pada Kostumer Tak Hanya Andalkan AI 

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Masa depan pengalaman pelanggan tidak hanya bergantung pada teknologi terbaru seperti Generative Articial Intelligence (AI), tetapi juga pada kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Chairlady Indonesia Costumer Experience Profesional Sri Safitri di sela-sela kegiatan NXT CX Summit South East Asia ke-9 bertajuk 'CX Unleashed: Navigating The Future with Generative AI in Customer Experience' hasil kerjasama ICXP dengan Scribeminds di Jakarta, Rabu (21/2).

“Mari kita gunakan Generative AI dengan bijak, bertanggung jawab, dan dengan komitmen mendalam untuk melayani dan meningkatkan pengalaman pelanggan di Indonesia," kata Sri dalam keterangannya, Jumat (23/2).

"Kita juga harus sadari pentingnya integrasi teknologi dalam menciptakan pengalaman pelanggan lebih baik," lanjutnya.

Menurut dia, Generative AI merupakan jenis kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan atau membuat sesuatu yang baru.

Beberapa inovasi yang dilakukan seperti membuat gambar, teks, musik, atau bahkan video yang belum pernah dilihat atau dibuat sebelumnya. Hal ini bisa membuat CX semakin optimal.

Selain Sri, turut hadir pembicara ahli lintas industri dalam dan luar negeri.

Mereka memberikan wawasan tentang bagaimana perpaduan AI, analisis data, dan teknologi lainnya bisa digunakan dalam memahami kebutuhan pelanggan, serta memberikan layanan lebih personal dan efisien.