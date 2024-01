Dorong Generasi Muda Pahami Literasi Digital, Erick Thohir Gandeng Biofarma Group

jabar.jpnn.com, MALANG - Menteri BUMN, Erick Thohir terus mendorong peningkatan literasi digital bagi generasi muda. Millenial dan Gen Z menduduki peringkat ke-2 kelompok pengguna internet terbesar di Indonesia, sehingga sangat penting memahami literasi digital yang baik agar lebih selektif dalam menerima informasi.

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam kunjungannya ke SMA Negeri 1 Malang pada kegiatan Gen Z talent Activation yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Biofarma Group, Telkomsel, Bank BTN, dan Jasamarga.

“Banyak sekali informasi yang mudah sekali kita dapat di dunia digital sampai kita tidak tau mana yang benar, banyak teknologi canggih hati-hati bisa jadi misleading, kita harus pintar belajar digital,” ucap Arya dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (27/1).

Dia menambahkan, Erick Thohir sangat peduli terhadap kesehatan mental generasi muda dan pencegahan stunting sejak dini.

“Millenial dan Gen-Z dimudahkan dengan dunia serba digital, tantangan lebih besar tapi kesempatan maju juga jauh lebih besar. Pencegahan stunting juga dimulai sejak anak perempuan mulai haid, dengan ini BUMN memberikan literasi stunting sejak SMA,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Malang, Asri Widiapsari menyampaikan terima kasih, karena telah mempercayai SMAN 1 Malang dalam kegiatan Gen-Z talent activation.

“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi anak-anak bisa tau lebih banyak mengenai informasi BUMN, pentingnya digitalisasi dan mental health di generasi muda,” terangnya.

Kegiatan ini diisi dengan talkshow informatif seputar BUMN dari Bank BTN, Jasamarga, Telkomsel, dan Biofarma Group yang terdiri dari Bio Farma, Kimia Farma, dan Phapros. Selain itu juga ada sharing inspiratif mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental oleh Rhaka Ghanisatria Co Founder & The Brain of Menjadi Manusia.