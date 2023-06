Mardani Ali Sera: Welcome To The Jungle Mas Kaesang!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Semenjak kemunculan nama Kaesang Pangarep yang menyatakan diri akan maju sebagai Calon Wali Kota Depok pada Pemilu 2024, membuat beberapa partai besar di Kota Depok saling melempar komentar hingga bersitegang. Ketegangan dan jual beli komentar pun terjadi antara PKS dan PDIP Kota Depok. Terlebih, saat Kaesang muncul memberikan pernyataan melalui video berdurasi 30 detik, yang menyatakan bahwa dirinya telah mendapatkan izin dari keluarga dan siapa menjadi Depok Pertama. Baca Juga: Gegara Kaesang Pangarep PKS dan PDIP Depok Bersitegang, Psywar Dimulai!

Hal tersebut, semakin membuat PKS dan PDIP Kota Depok semakin bersitegang dan saling melontarkan komentarnya hingga berujung pada psywar antardua partai besar di Kota Depok itu. Tak hanya itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga ikut menyoroti ihwal pencalonan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Mardani Ali Sera juga menyambut Kaesang Pangarep dengan sambutan yang tak biasa. Baca Juga: Pencalonan Kaesang Pangarep Sebagai Wali Kota Depok Menuai Pro dan Kontra, Begini Kata Warga Pasalnya sambutan yang dilontarkan Mardani Ali Sera terkesan memiliki maksud dan tujuan tersendiri. "Monggo, Mas Kaesang dan yang lainnya welcome to the jungle," kata Mardani Ali Sera, seperti yang beredar di media sosial Instagram, baru-baru ini.

