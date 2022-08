Final IBL 2022 Sajikan Duel Klasik Final Satria Muda vs Pelita Jaya Bakrie

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Indonesia Basketball League 2022 akan sampai pada puncaknya. Duel klasik terjadi di final IBL 2022.

Juara bertahan Satria Muda Pertamina akan ditantang pimpinan babak reguler, Pelita Jaya Bakrie dalam laga berformat best oof three 27-30 Agustus 2022 di C-Tra Arena Bandung.

“Alhamdulillah, bersyukur kompetisi IBL akan mencapai puncaknya. Ini tahun kedua kompetisi berjalan pada masa pandemi. Memang berat, tetapi komitmen kami menjalankan kompetisi demi basket Indonesia bisa teralisasi,” kata Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah dalam konferensi pers di Bandung, dikutip Sabtu (27/8).

Baca Juga: Sekda Kota Bandung Ema Sumarna Turut Senang Dada Rosada Bebas



Ia menjelaskan, tahun lalu babak play off hingga final harus diselesaikan dengan sistem gelembung dan dengan keterbatasan penonton.

“Tahun 2022 IBL menjadi cabang olahraga pertama yang bergulir dengan kehadiran penonton. Jumlah peserta meningkat, jumlag pertandingan pun meningkat,” tuturnya.

Jika musim lalu tercatat 97 gim, musim ini terselenggara 176 gim.

Baca Juga: 10 Ribu Warga Jabar Siap Ramaikan Musra Indonesia di Bandung

“Sebenarnya tahun ini kami berencana babak play off hingga final bisa berlangsung dengan sistem home and away, tetapi sistuasi berubah akibat berkembang Covid-19. Harapannya tahun depan bisa berlangsung dengan sistem home and away,” ujar dia.

Berlangsung di C-Tra Arena Bandung, sambutan dari pencinta bola basket cukup luar biaasa. Kata Junas, mereka memadati stadion guna memberi dukungan kepada tim kesayangannya masing-masing, atau ingin menikmati serunya setiap pertandingan.