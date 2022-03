Perkara Bahar Smith akan Segera Disidangkan di PN Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Penceramah Bahar Smith akan segera diadili atas kasus penyebaran berita bohong dalam salah satu dakwahnya di Bandung. Rencananya, Bahar Smith bakal menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

“Di PN Bandung (pesidangan Bahar Smith), bukan di Bale Bandung,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Dodi Gazali, Selasa (15/3).

Kendati demikian, berkas perkara Bahar Smith sejauh ini belum dilimpahkan JPU Kejati Jabar ke PN Bandung.

Menurutnya, berkas perkara tersebut akan segera dilimpahkan dalam waktu dekat.

“Perkara itu akan segera dilimpahkan. Nanti kalau sudah dilimpahkan kami infokan, dalam waktu dekat akan dilimpahkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dalam ceramahnya di wilayah Bandung Raya.

Selain Bahar, dalam kasus ini juga terdapat tersangka lain yakni pengunggah video ceramah Bahar ke media sosial Tatang Rustandi.

Dalam perkara ini, Bahar diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana. (mcr27/jpnn)