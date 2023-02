Hadir di Kota Depok Otoklix Siap Manjakan Pelanggan Setia, Banyak Promo Menarik!

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Oto Klix Indonesia kembali membuka bengkel Otoklix Plus baru di wilayah Jabodetabek.

Kali ini, Otoklix hadir di Kota Depok untuk menjangkau dan memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Peresmian Otoklix Plus Depok ini juga dalam rangka menyambut ulang tahun ketiga Otoklix dengan tema "3 Tahun Menemani Perjalananmu".

Baca Juga: Rayakan HUT Ketiga Otoklix Siapkan Promo Menarik Untuk Pelanggan Setia



Kegiatan ini juga bekerja sama dengan perusahaan motor listrik, yakni Segway Motors Indonesia (SMI).

CEO Otoklix, Martin Reyhan Suryohusodo mengatakan bengkel Otoklix Plus Depok merupakan perluasan jaringan Bengkel Flagship Otoklix, yang mana sebelumnya juga telah hadir di Simprug, Mangga Dua dan Ciputat.

“Ini didirikan untuk menjangkau dan memberikan servis yang lebih luas, serta menjadi sahabat otomotif pengguna mobil,” ucapnya, Selasa (21/2).

Bengkel Otoklix Plus Depok menawarkan servis terlengkap, seperti ganti oli, servis lengkap, general repair, tune up, spooring and balancing, servis rem, cuci mobil, detailing dan ganti ban.

Selain itu, terdapat aplikasi Otoklix untuk memudahkan pelanggan booking, konsultasi, serta informasi seputar kendaraannya.