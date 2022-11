5 Minuman Sehat untuk Penderita Diabetes, Dijamin Gula Darah Tetap Stabil

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Gula darah yang sering meroket tajam bisa menjadi awal dari timbulnya penyakit diabetes.

Penyakit diabetes jika tidak segera diobati, bisa menimbulkan beberapa komplikasi untuk tubuh Anda.

Bagi penderita diabetes, mereka tentu harus selalu mengonsumsi obat agar kadar gula darah selalu stabil.

Penderita diabetes memang harus menghindari beberapa makanan dan minuman manis tertentu.

Namun, ada beberapa minuman sehat yang aman dikonsumsi penderita diabetes. Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Vinmec.com.

1. Air

Dalam hal hidrasi, air adalah pilihan terbaik bagi penderita diabetes karena tidak akan meningkatkan gula darah Anda.

Setelah tubuh cukup terhidrasi, air bisa membantu menghilangkan kelebihan glukosa melalui urine.

Institute of Medicine merekomendasikan agar pria minum sekitar 13 cangkir atau 3,08 liter per hari dan wanita sekitar 9 cangkir atau 2,13 liter per hari.