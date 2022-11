Bike to School, Giatkan Lagi Tren Bersepeda ke Sekolah di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Komunitas Bike to Work Bandung atau bersepeda ke kantor mendorong program Bike to School atau bersepeda ke sekolah bagi siswa-siswi SMP di Kota Bandung.

Langkah tersebut digulirkan dengan maksud membiasakan para siswa menggunakan sepeda ketimbang memakai transportasi pribadi seperti sepeda motor.

“Kami menyelenggarakan event ini Hello Bike Festival sebagai ajang apresiasi kepada pesepeda sekaligus kick off Bike to School, cikal bakal budaya dengan bersepeda di usia sekolah. Kami harap kebiasaan itu terbawa sampai dewasa,” kata Ketua komunitas Bike to Work Bandung Wildan Fahdiansyah di Summarecon Bandung, Jumat (4/11).

Kata dia, program Bike to School akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah tingkat pertama di Bandung.

Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru dan Dinas Pendidikan untuk menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah membahas soal rute aman bagi pesepeda. “Kami sekarang fokus Bike to School ke siswa SMP karena siswa SMP sudah lebih berkembang dan fisik kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia berharap aktivitas bersepeda di usia sekolah bisa terus dilakukan hingga dewasa. Adapun kebijakan zonasi sekolah pun dinilai turut mendukung program Bike to School.

“SMP 55 dan SMP 36 bisa dijadikan pilot project untuk Bike to School, di sana sudah terbentuk komunitas sepeda,” tuturnya.