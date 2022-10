Ambil Bagian di Acara FinExpo 2022, Bank Bjb Dukung Program Inklusi Keuangan

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Satelah dua tahun dihelat secara virtual, kegiatan pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) 2022 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali hadir secara langsung di Central Park Mall, Jakarta Barat.

Kegiatan FinExpo 2022 ini merupakan rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, mulai 26-30 Oktober 2022 dengan tema “Go Inklusif, Go Produktif”.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto menyampaikan guna mendukung inklusi keuangan sebagaimana menjadi program utama OJK, bank bjb turut berpartisipasi dalam acara tersebut dengan membuka booth pameran dan memberikan sejumlah penawaran menarik dan gimmick untuk setiap aktivasi produk selama pameran berlangsung.

Disampaikan Widi, bank bjb selama Bulan Inklusi Keuangan 2022 di Oktober telah mengakuisisi produk simpanan pelajar sebanyak 41.298 NoA.

Kemudian, melakukan kegiatan bank goes to school dan bank goes to campus secara rutin dalam rangka meningkatkan budaya menabung sejak dini, serta kemudahan memiliki akses terhadap produk/layanan jasa keuangan formal oleh setiap pelajar dan mahasiswa di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya kegiatan FinEXPO 2022 masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait produk dan atau layanan jasa keuangan, melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan.

Salah satu wujud nyata bank bjb mendorong inklusi keuangan, antara lain memberikan dukungan penuh terhadap program satu rekening satu pelajar (KEJAR).

"Acara FinExpo sejalan dengan komitmen bank bjb untuk mendukung penuh pemerintah dalam upaya mendorong inklusi keuangan melalui berbagai program, supaya masyarakat semakin mengerti berbagai produk keuangan perbankan,” ujar Widi Hartoto, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, JPNN.com pada Minggu (30/10).