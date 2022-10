Bank Bjb Raih Penghargaan Best BPD 2022

jabar.jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) kembali menorehkan prestasi. Kali ini, bank bjb berhasil menyabet penghargaan pada ajang Indonesia Best BPD Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Dalam ajang tersebut, bank bjb meraih penghargaan bertitel Best BPD 2022 with Top Financial Performance and Sustainable Financial Inclusion Initiative. Penghargaan diterima oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini.

Ajang pemberian penghargaan bertema Enhancing Economic Growth Through Regional Development Bank tersebut diselenggarakan secara daring pada Kamis (27/10).

Baca Juga: Asosiasi Analis Berikan CSA Award untuk Bank Bjb



Penghargaan diberikan kepada BPD yang dinilai memiliki kinerja keuangan yang optimal sehingga memiliki kondisi bisnis stabil pada 2022.

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengatakan, tema tersebut dipilih untuk mendorong para BPD agar dapat terus meningkatkan kapabilitasnya melalui produk dan jasa yang dihasilkan, serta mampu mengonversikan berbagai peluang di segala situasi untuk terus berkontribusi dalam memajukan roda perekonomian Indonesia.

"BPD yang mendapatkan penghargaan diharapkan mampu menjadi salah satu agen katalis di daerahnya serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sekalipun ketika dihadapi pada situasi krisis," ucap Ihsan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (28/10).

Baca Juga: Bank Bjb Kantongi Penghargaan ESG Disclosure Awards 2022

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Suartini menghaturkan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan Warta Ekonomi.

Suartini mengatakan, capaian prestasi yang diraih perusahaan tidak lepas dari kerja keras yang solid dari seluruh insan bank bjb.