10 Peserta Bogor Leaders Talk 2022 Siap Menuju Grand Final

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor memberikan pembekalan selama dua hari untuk 10 Finalis Bogor Leaders Talk (BLT) 2022.

Acara yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor itu berisikan tentang pembekalan mengenai Public Speaking dan Wawasan Tentang Pancakarsa, yang berlangsung di Hotel Grand Pesona, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Perempuan asal Kecamatan Leuwiliang yang merupakan mahasiswi UPN Veteran Jakarta Angginun Juwita mengungkapkan, dirinya bangga menjadi finalis dan senang mengikuti pembekalan itu lantaran dirinya bisa mengembangkan kemampuan dan wawasan yang dimiliki.

Baca Juga: Pemkab Bogor Resmikan Kampung Herbal di Desa Pamegarsari



"Menjadi 10 besar di Bogor Leaders Talk 2022 ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena sudah bisa mengembangkan kemampuan public speaking dan dapat meningkatkan serta mewujudkan inovasi yang saya miliki," ucap Angginun, Kamis (16/6).

Dia menyebut pembekalan yang dirinya ikuti sangat bermakna, karena menambah pengetahuan mengenai Kabupaten Bogor dan Pancakarsa.

"Sehingga saya menjadi lebih terpacu untuk menunjukan bahwa Kabupaten Bogor memiliki banyak pemuda yang berkualitas," tuturnya.

Tak hanya itu, pria asal Kecamatan Cisarua dan merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Faizhal Ilham Aditya mengatakan bahwa dirinya sangat senang telah lulus di BLT tahun ini.

"Lulus di BLT tahun ini sangat menyenangkan dan menggembirakan, pembekalan hari ini membuat saya menemukan ilmu-ilmu baru dengan mentor yang sangat kompeten di bidangnya, sehingga kami menjadi tahu how to manage public when we speak," ujarnya. (mcr19/jpnn)