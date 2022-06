Persiapan Sudah Matang, Kabupaten Sumedang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ ke-37 Jabar

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang siap menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar pada 18-25 Juni 2022 mendatang.

Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan persiapan mulai dari kesiapan acara, venue, pengamanan, pelayanan kesehatan, akomodasi, publikasi, mobilisasi, serta dukungan sarana dan prasarana lainnya sudah 100 persen.

MTQ akan diikuti 1.126 peserta dari 27 Kabupaten kota di Jawa Barat dan diisi dengan rangkaian kegiatan yang bernuansakan seni budaya Sumedang mulai dari pawai taaruf, gala dinner, dan pembukaan sampai penutupan.

H. Dony mengajak seluruh pihak bekerja sama untuk menyukseskan penyelenggaraan MTQ.

"Saya minta semuanya bisa menghadirkan hati dan pikiran untuk bekerja sama dan bekerja keras memberikan kontribusi positif untuk mensukseskan MTQ ini," kata bupati usai memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan MTQ XXXVII Jabar, Selasa (14/6).

H. Dony menargetkan Kabupaten Sumedang menjadi "Be the first, be the best and be the different" dalam penyelenggaraan MTQ sebelumnya.

"Keluarkan segenap kemampuan, termasuk inovasi apa bisa kita buat. Harus ada pembeda, diorkestrasikan sehingga bisa memberikan multiflier efek terhadap sektor-sektor lainnya" kata bupati.

Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan menyatakan penyelenggaraan lomba MTQ ke 37 kali ini harus lebih sukses dari penyelenggaraan MTQ sebelumnya.