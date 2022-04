Dirut Bank BJB Yuddy Renaldi Raih Penghargaan Indonesia Best CEO Awards 2022

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb) terus menorehkan prestasi gemilang melalui penghargaan-penghargaan dari berbagai lembaga. Kali ini, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi sebagai Indonesia Best CEO in Regional Development Bank Category meraih pengharagaan dalam event Indonesia Best CEO Awards 2022 (Employees' Choice) 3rd Anniversary, yang digelar secara hybrid, Rabu (20/4). “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan bank bjb, dan ini akan menjadi motiviasi untuk terus meningkatkan kinerja bank bjb," ucap Yuddy. Baca Juga: Maksimalkan Potensi Zakat, Bank Bjb Gandeng Baznas dalam Pengelolaan ZIS

Melalui kepemimpinannya, bank bjb berhasil untuk tetap tumbuh di tengah pendemi dengan mencatatkan laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp2,02 trilliun, yang didukung portofolio bisnis yang sehat dengan rasio non performing loan (NPL) hanya 1,24 persen, serta pencadangan yang memadai dengan coverage 150,8 persen. “Tidak hanya itu, total aset bank bjb juga tumbuh positif pada angka 12,4 persen atau sebesar Rp158,4 triliun dan menjadi yang terbesar di antara BPD di Indonesia atau termasuk ke dalam 14 besar di Industri perbankan nasional,” terangnya. Dirinya mengatakan, bank bjb akan terus melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kinerja, memperluas pasar, serta mengefisienkan bisnis melalui pengembangan layanan digital. Baca Juga: Bank Bjb Raih Penghargaan BPD Terbaik Indonesia di Ajang FX Trading Awards 2022 “Manajemen sepakat untuk mendorong kenaikan fee based income dari digital channel. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan super apps bank bjb untuk mengakselerasi digitalisasi, mempercepat pelayanan, dimana akan ada fitur untuk pengajuan kredit juga smart mobile banking, yang menggabungkan fitur konvensional, dan layanan bagi segmen milenial,” jelasnya. Dia menyebut, bank bjb akan tetap tumbuh positif menjadi bank resilience karena ekspansif namun selektif.