HAN 2024, Geodipa Gelar Geothermal Goes to School

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, PT Geo Dipa Energi (Persero) atau Geodipa menggelar kegiatan Geothermal Goes to School dengan tajuk "Child Safeguarding from Geothermal Power Projects Activity” di wilayah kerja Patuha.

Kegiatan ini berfokus pada anak-anak usia sekolah di sekitar area kerja perusahaan, yaitu Sekolah Dasar Negeri Kendeng dan Sekolah Dasar Negeri Sukamanah, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini diikuti dengan antusias dan interaktif oleh 30 (tiga puluh) peserta.

HC, GA, dan Finance Manager, Genny Munteni Yudawinata mengatakan, GeoDipa ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya usia anak sekolah, mengenai pemanfaatan panas bumi.

“Melalui kegiatan ini, kami berupaya memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai apa itu geothermal, bagaimana proses di dalamnya, apa manfaatnya, bahkan kami juga memberikan informasi mengenai potensi bahaya serta cara penanggulangannya," ucap Genny dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (6/8).

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar yang dapat diterapkan dalam proses bermasyarakat dan tentunya akan kami upayakan untuk terus berlanjut," sambungnya.

Child Safeguarding secara khusus difokuskan pada tindakan preventif untuk memastikan bahwa semua anak terlindungi dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang menimbulkan risiko atau bahaya nyata.

Tujuan dari child safeguarding adalah untuk menciptakan dan memelihara budaya aman yang berfokus pada anak dan berbasis komunitas melalui keterlibatan yang bermakna dengan anak-anak, keluarga mereka, komunitas dan semua perwakilan yang berkepentingan.