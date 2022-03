Bandung Pasar Potensial Bisnis Otomotif Premium

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Jawa Barat menjadi pasar menggiurkan bagi industri otomotif khususnya kendaraan premium di Tanah Air. Hal ini dikarenakan, Kota Bandung khususnya sebagai kota kreatif dengan jumlha komunitas otomotif paling besar di Indonesia.

Triumph, brand motor premium asal Inggris menjadi salah satu perusahaan otomotif yang punya sejarah panjang di dunia selama 120 tahun, melihat Bandung sebagai kota yang potensial.

Teranyar, Triumph membuka showroom pertamanya di Kota Bandung, di bawah operasional PT Bandung Motor Wiratama.

Direktur Sales & Marketing PT Bandung Motor Wiratama Sapta Hariah mengatakan, untuk pasar Jawa Barat terdapat beberapa tipe kendaraan yang jadi incaran, di antaranya tipe modern classic, adventure, roadster serta spesial koleksi terbatas seperti Triumph New Street Twin EC1 Limited Edition, New Bonneville Gold Line Special Editions, New Triumph Trident 660 dan juga tipe New Tiger Sport 660.

Sapta menambahkan, di masa pandemi Covid-19 tidak bisa dipungkiri sangat memengaruhi penjualan produk di pasar dunia termasuk Indonesia. Jabar yang menyumbang 30 persen pendapatan Nasional, diyakini akan bisa kembali menggeliat di tahun ini.

“Penjualan di Jabar bagus sekali. Di Bandung ini ada banyak klub motor dan komunitasnya kuat di sini. Memang di masa pandemi ini kami belum ada perkembangan signifikan, tetapi dengan adanya showroom ini bisa berkembang karena Jabar ini wilayahnya luas,” kata Sapta di showroom Triumph, Jalan Buah Batu, Kota Bandung, Sabtu (26/3).

Kata Sapta, kehadiran showroom sekaligus bengkel Triumph di Bandung ini diharapakn akan terjadi peningkatan omzet sebesar 5 sampai 10 persen.

Lebih lanjut, motor yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp 280.000.000 ini memiliki pasarnya tersendiri, sehingga pihaknya tidak khawatir dengan persaingan brand otomotif lain.