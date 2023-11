Terapkan Praktik Bisnis GCG dan Keberlanjutan, Bank BJB Raih Penghargaan ARA 2022

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Komitmen bank bjb dalam menjalankan praktik bisnis dengan pendekatan good corporate governance (GCG) dan prinsip keberlanjutan, mendapat apresiasi dari pihak Independen.

Kali ini, bank bjb menerima penghargaan Annual Report Award (ARA) 2022 pada kategori Perusahaan Go Publik Keuangan dengan predikat Juara 3 bersama Bank Himbara (BMRI Juara 1 dan BBRI Juara 2) serta berkompetisi dengan Bank Swasta Nasional lainnya atau naik kelas dari capaian Tahun Buku 2016 Juara 1 kategori BUMD Listed.

Capaian pada gelaran ARA yang ke-18 ini juga semakin melengkapi raihan apresiasi laporan tahunan bank bjb lainnya yaitu Sustainability Report, setelah sebelumnya pada 6 November 2023 lalu dianugerahkan Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) Kategori Platinum Rank oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR).

Acara itu diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam acara Malam Penganugerahan ARA 2022 - Integrated Mindset toward Sustainability for Long-Term Value Creation yang berlangsung pada Senin malam (27/11) di Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia.

Penghargaan diterima oleh Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi turut menghadiri Komisaris Utama Independen bank bjb Farid Rahman beserta jajaran.

Wakil Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Selaku Ketua Panitia Pelaksana ARA 2022, Sigit Pramono dalam sambutan menyampaikan ajang ARA 2022 dimaksudkan mendorong penerapan GCG perusahaan di Indonesia melalui keterbukaan informasi.

ARA 2022 menitikberatkan penilaian terhadap laporan tahunan dan pemberian rekomendasi perbaikan bagi seluruh peserta untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan disajikan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku dengan relevan dan wajar.

Ketua Dewan Juri ARA 2022, Lindawati Gani menjelaskan ARA 2022 diselenggarakan kembali setelah sempat vakum akibat pandemi.