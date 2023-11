Bank Bjb Raih Penghargaan Best 50 Financial Institution Awards 2023 dari The Iconomics  

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bank bjb meraih penghargaan Best 50 Financial Institution Awards 2023 kategori Best Brand Popularity, Social Contribution Reputation Bank KBMI 2 dari The Iconomics.

Penghargaan tersebut diterima dalam acara “5th Anniversary Best 50 Financial Institution Awards 2023: Making 2024 The Year of Economic dan Business Confidence” di Jakarta.

Penghargaan ini, diterima oleh Senior Executive Vice President Credit Risk bank bjb, Galis Prasetya.

Bank bjb, sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), dinilai sebagai salah satu bank nasional dengan penetrasi bisnis yang sangat baik dan memiliki jaringan tersebar luas, hampir merata di seluruh Indonesia.

Publik juga mengenal bank bjb sebagai salah satu bank yang memiliki pelayanan prima dan mumpuni bagi nasabahnya sehingga menjadi bank yang populer di masyarakat.

"Bank bjb menghaturkan terimakasih atas penghargaan yang diberikan. Ini akan memacu semangat kami, untuk terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan tentu saja untuk berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitar operasional perusahaan," ucap Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi.

Yuddy menyampaikan bank bjb juga berfokus untuk terus memperkuat brand popularity dengan meningkatkan pelayanan pada aspek digital banking.

Apalagi saat ini mayoritas nasabah sudah melakukan berbagai layanan melalui telepon pintar.