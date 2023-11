Bank Bjb Raih Penghargaan Top 20 Financial Institution 2023 dari The Finance  

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bank bjb dinobatkan sebagai bank nasional dengan predikat Sangat Bagus dan berhasil masuk dalam Top 20 Financial Institution 2023 sebagai The Best Performing Bank 2023 dalam kategori Bank dengan Aset Rp100 Triliun.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Keuangan bank bjb, Nia Kania.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania, juga terpilih sebagai Best of The Best CFO kategori Bank dengan Aset Rp100 Triliun.

Direktur Keuangan bank bjb, Nia Kania mengatakan penghargaan yang diraih bank bjb berkat kerja keras seluruh insan bank bjb dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Nia menyebut bank bjb berhasil mencetak kinerja gemilang berkat transformasi bisnis, tata kelola yang baik, usaha yang handal dan manajemen risiko yang kuat.

"Bank bjb berhasil terus tumbuh dan siap menghadapi berbagai tantangan perekonomian melalui inovasi dan kolaborasi," ucapnya.

Nia juga menyampaikan saat ini bank bjb terus melakukan inovasi berkelanjutan melalui digitalisasi sebagai salah satu kunci dan strategi keberhasilan.

Demi menjaga kinerja keuangan, bank bjb berkomitmen memegang teguh prinsip prudential banking, terutama dalam proses pemberian kredit.