Band Skatepunk Rosemary Luncurkan Single Baru Dengan Judul All Over Me

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kabar gembira datang dari band skatepunk asal kota Bandung, Rosemary yang terbentuk di tahun 1997 meluncurkan single lagu dengan judul All Over Me.

Single yang di produksi di masa pandemi Covid-19 ini menceritakan soal pengalaman personal dari personil Rosemary yang sedang berada di titik paling rendah dalam hidupnya.

"Konflik yang dimunculkan dalam lagu ini sebetulnya bukan konflik yang besar, tapi mungkin lebih mengarah pada konflik kecil yang sering muncul di rumah sehari-hari," ujar Inkmary, pemain gitar sekaligus vokalis Rosemary dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (4/11).

Lebih luas, kata Inkmary, gagasan lagu ini menggambarkan perjuangan, pencarian jalan keluar dan penyelesaian masalah yang pada akhirnya muncul secara tidak langsung ketika seseorang yakin akan kemampuan dirinya sendiri.

Sementara itu, vokalis utama Rosemary, Indra Gatot mengatakan, pengalamannya secara personal saat bersama rekan satu bandnya menulis lagu ini.

“Sebetulnya tidak ada yang spesial dari lagu ini, musiknya memang agak beda sama music Rosemary yang sebelumnya, namun benang merahnya masih sama, kami masih mengangkat momen-momen yang muncul di masa pandemi kemarin," kata Indra.

"Mungkin pengalaman ini sama dengan pengalaman teman-teman semua di masa pandemi, bingung mau ngapain, bosen di rumah sampai akhirnya konflik kecil karena kondisi tersebut mulai bermunculan," sambungnya.

Kemudian, pemain bass Rosemary Fajar menuturkan, Single All Over Me juga dirilis menggunakan format audio visual dalam bentuk music film yang berdurasi 16 menit dan music video clip dengan durasi 2 menit 55 detik. Pemilihan dua format ini cukup beralasan.