Teruntuk Warga Bandung, Banyak Promo Menarik di Toko Elektronik Ini Menjelang Lebaran

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Penjualan barang elektronik di Kota Bandung mulai banyak mengalami peningkatan di 10 hari menjelang hari raya Idul Fitri 1444 H/2023 M. Masyarakat mulai banyak mencari promo untuk membeli kebutuhan elektronik rumah tangga.

Melihat peluang tersebut, sejumlah toko elektronik di kawasan pertokoan Jalan ABC, Kota Bandung mulai berlomba menjajakan promo menarik. Satu di antaranya Log In Megastore yang menawarkan promo menarik.

Log In Megastore sendiri mengadakan promo mulai 10-14 April 2023. Adapun promonya mulai dari cicilan 0% 24x, gratis 2x angsuran, spesial price, trade in, lelang elektronik-night sale, flash sale, hadiah digital TV 32 inch dan Smart TV 98 inch, dan terakhir ada Me Mantul Cuma Rp 2 ribu.

Operational Manager Log In Megastore, Yumi Kusumayanti mengatakan, menjelang lebaran ini kebutuhan akan elektronik masyarakat khususnya di Kota Bandung cenderung meningkat.

"Apalagi sekarang menjelang dua minggu pembantu gak ada, mesin cuci banyak di cari. AC juga sekarang juga panas AC kemarin ada peningkatan," ujar Yumi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (15/4).

Yumi menuturkan, untuk memberikan banyak varian elektronik, pihaknya telah menggandeng 140 jenama elektronik ternama. Hal itu juga diyakini mampu mendukung penjualan dan promo yang dilakukan Log In Megastore.

"Target kami 8 ribu item (terjual), apalagi sekarang banyak cash back atau potongan vocer itu bisa lebih dari target," tuturnya.

Sementara itu, GM Log In Megasotre, Roland Santoso mengatakan, barang elektronik Log In Megastore dipastikan asli, karena barang langsung dikirim melalui principal bukan distributor. Meskipun promo besar-besaran, barang dipastikannya tetap asli.