Rayakan Ultah, Log In Megastore Bagi-bagi Barang Elektronik Buat Para Ojol

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Log In Megastore sebagai toko elektronik dan peralatan rumah tangga terlengkap membagikan 300 barang elektronik gratis kepada pengemudi ojek online (Ojol).

Pembagian ratusan barang elektronik gratis tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) Log In Megastore ke 1,5 Dekade atau 15 tahun yang berlangsung di Log In Megastore ABC, Jalan ABC No 44-46 Kota Bandung, Jumat (19/4).

Marketing Supervisor Log In Megastore, Harry Prasetya N mengatakan, ratusan barang elektronik tersebut dibagikan secara gratis tanpa syarat apapun.

"Log In Megastore yang ke 15 tahun atau 1,5 dekade ini kita dibuka dengan rangkaian acara berbagi 300 elektronik gratis untuk temen temen ojek online. Dimana mereka bisa dapetin elektronik gratis tanpa syarat apapun," ucap Harry dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (20/4).

Bukan hanya itu, kata Harry, Log In Megastore juga memberikan beragam promo spesial dan hadiah menarik bagi masyarakat di HUT ke-15 ini.

"Kita juga memberikan promo-promo terbaik untuk konsumen mulai dari cashback 15 kali lipat, by one get one free lucky dip berhadiah sampai kulkas side by side dan juga anniversary spesial price up to 50 persen dan masih banyak promo promo lainnya," katanya.

Harry mengatakan, di usia yang ke 15 tahun ini diharapkan Log In Megastore bisa mencapai tujuannya yakni massive, innovation, growth (MIG).

"Dimana kita ingin 15 tahun ini menjadi milestone untuk kita dapetin lagi growth yang lebih besar dengan berbagai inovasi," ungkapnya.