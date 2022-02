Pakar: Komunikasi Orang Tua yang Baik Berdampak Pada Bakat Anak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Praktisi biopsychology anak, Efnie Indrianie menyebut, orang tua bertanggungjawab untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam tumbuh dan kembang anak.

Hal itu bertujuan, untuk menciptakan memori/kenangan yang positif bagi anak di hari-hari mendatang, hingga masa dewasa.

Oleh karena itu, lanjut Efnie, orang tua dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak.

Setiap orang tua harus berupaya agar proses komunikasi tersebut jadi lebih menyenangkan, tepat sasaran, dengan selalu menanamkan nilai-nilai baik di dalamnya.

"Mengutip Barbara Johnson, 'to be in your children's memories tomorrow, you have to be in their lives today'. Orang tua bertanggungjawab untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam tumbuh dan kembang anak," ucap Efnie dalam seminar Joyful Parenting digelar JD.ID bersama mom n Jo di Bandung, dikutip Kamis, (10/2).

Lebih lanjut, Efnie menuturkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat membantu menemukan bakat anak.

Sehingga, anak akan lebih mudah diarahkan sesuai dengan bakat dan kemampuan untuk menyongsong masa depannya.

"Sehingga anak menemukan bakat dan minat yang sesuai dengan keinginan mereka," ujar Efnie.