Ikut Balap Liar, Sejumlah Pemuda Berandal Ditangkap Polisi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Tim Si Jalak Presisi Polresta Bandung menangkap sembilan orang pelaku balapan liar dan gerombolan pemuda bersenjata tajam di wilayah Kabupaten Bandung pada akhir pekan kemarin.

Delapan orang pelaku di antaranya berusia di bawah umur dan satu orang berusia dewasa.

Pelaku yang masih di bawah umur yaitu AN (17), DW (16), HAS (17), TW (17), JP (17), AA (17), FR (17), dan TS (17), sedangkan satu pelaku berusia dewasa yaitu AS (18).

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, tim Si Jalak Presisi melakukan patroli di kawasan gerbang keluar tol Soreang - Pasirkoja (Soroja) di akhir pekan kemarin.

Diketahui, area tersebut memang kerap dijadikan tempat balapan liar dan gerombolan seringkali kucing-kucingan dengan petugas.

"Saat patroli jam 03.00 WIB (Minggu) pagi kedapatan sekelompok anak muda yang balap liar, dikejar tim Si Jalak Presisi Polresta Bandung dan diamankan beberapa anak muda," kata Kusworo dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Senin (11/12).

Dalam konferensi hari ini, dari delapan pelaku, hanya satu yang ditampilkan dihadapan media, karena keterbatasan usia.

Namun, mereka tetap akan diproses hukum karena melakukan balapan liar dan mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan.