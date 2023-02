Lewat Bazar Pangan Murah Pemkab Bogor Fokus Tekan Harga Bahan Pokok

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan "Gelar Pangan Murah" di Kantor Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan menggandeng tiga distributor sembako.

"Hari ini kami laksanakan bazar pangan murah bekerja sama dengan distributor. Ada tiga distributor besar yang kami undang untuk berpartisipasi di kegiatan bazar dengan menyediakan kebutuhan pokok sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan seusai meninjau Gelar Pangan Murah (GPM), Kamis (23/2).

Menurutnya, Gelar Pangan Murah merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menstabilkan dan menekan angka kenaikan harga pangan di daerahnya.

Beberapa komoditas yang disediakan dalam GPM seperti beras dengan harga Rp45 ribu per 5 kilogram, ayam potong Rp34 ribu per ekor, daging sapi Rp85 ribu-Rp100 ribu per kilogram.

Kemudian, gula pasir Rp13 ribu per kilogram, telur ayam Rp25 ribu per kilogram, minyak goreng Rp14 ribu per liter, cabai merah keriting Rp12 ribu per 250 gram, cabai rawit Rp17 ribu per 250 gram, bawang merah Rp18 ribu per 500 gram, bawang putih Rp12 per 500 gram dan lain-lain.

Iwan menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus aktif melaksanakan GPM di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor dan saat ini sedang ditentukan titik lokasinya.

“Kami harap kestabilan harga pangan ini bisa terus membaik dan kembali normal, meskipun kegiatan Gelar Pangan Murah tidak ada lagi,” terang Iwan.

Iwan menyebutkan bahwa GPM merupakan lanjutan dari kegiatan rapat koordinasi dirinya bersama seluruh kepala pasar se-Kabupaten Bogor di Pasar Cibinong, Bogor, pada 20 Februari 2023. (antara/jpnn)