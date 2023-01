Perumda Tirta Kahuripan Mulai Berlakukan Struktur Kelompok Pelanggan Baru

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Perumda Air Minum Tirta Kahuripan resmi menggunakan struktur kelompok pelanggan baru, per 1 Januari 2023.

Pada skema sebelumnya, kelompok pelanggan mulai dari kategori pelanggan sosial, rumah sederhana hingga industri besar terdiri dari 11 kategori.

Sedangkan dengan struktur kelompok pelanggan terbaru memiliki 33 kategori pelanggan.

Keputusan itu diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2016, tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, serta Keputusan Gubernur No 610/Kep.980-Rek/2021 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat.

Pemberlakuan penyesuaian kelompok pelanggan ini, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900.1/Kpts/Per-UU/2022 tanggal 9 Desember 2022, tentang Tarif Air Minum dan Beban Tetap Pelanggan Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor 2023.

Direktur Umum Tirta Kahuripan, Abdul Somad mengatakan skema pembagian kelompok pelanggan yang baru ini diharapkan tidak ada lagi pelanggan kurang mampu mensubsidi pelanggan yang jelas mampu dan semata-mata untuk menciptakan tarif yang adil dan terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan.

“Dengan adanya struktur kelompok pelanggan yang terbaru ini, tentunya perlu dilakukan rekategori kelompok pelanggan untuk seluruh pelanggan terdaftar yang berjumlah 211.311 sambungan langganan," katanya, Senin (9/1).

Pada saat sensus pelanggan di bulan April hingga Juni 2022 lalu, telah dilakukan evaluasi dan reklasifikasi kelompok pelanggan berdasarkan luas, lokasi, maupun fungsi bangunan.