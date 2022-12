Perkuat Kerjasama dengan Mitra Bisnis, KBP Gelar 'Year End Gathering 2022'

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Kota Baru Parahyangan (KBP) menggelar 'Year End Gathering 2022' di Parahyangan Convention, Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat.

Kegiatan ini merupakan sebuah apresiasi bagi mitra bisnis yang sudah bergabung dan membuka tenant di Kota Baru Parahyangan (KBP).

Mengusug tema 'Catch the moment, Win Your Future' manajemen KBP mengundang calon konsumen dan mitra bisnis sera potential buyer yang berminat untuk membeli unit rumah maupun hunian tepi lembah & danau.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, menggali potensi dan meningkatkan networking dengan para relasi bisnis dan manajemen KBP.

“Ini bentuk apresiasi kepada semua rekan bisnis yang sudah bergabung dengan KBP selama masa pandemi 2 tahun," ucap Direktur KBP Ryan Brasali, dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (12/12).

Ryan menuturkan, manajemen KBP juga memberikan penghargaan kepada 19 tenant yang telah bergabung pada periode 2 tahun ke belakang dalam sesi 'Token of Appreciation'.

"Kami juga memberikan kesempatan bagi calon konsumen yang berminat untuk tinggal di hunian KBP," ujarnya.

Diketahui, selepas acara penerimaan penghargaan, Bapak Joseph Ijong Dachlan selaku Marketing Manager KBP bersama dengan Hadi Vincent yang merupakan Arsitek yang merancang desain Nayapati & Anggapati Residence di KBP, memberikan informasi seputar 'The Story Behind the Products & Market Engagement' kepada seluruh tamu undangan yang hadir.