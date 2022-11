Peforma Bisnis bank bjb Semakin Solid, Nancy Adistyasari Raih The Next Top Leader 2022

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari berhasil meraih penghargaan sebagai The Next Top Leader 2022 versi Majalah Infobank.

Nancy dinilai memiliki kontribusi dalam mendorong pertumbuhan bisnis bank bjb semakin solid dan mendukung berbagai program usaha kecil menengah, sehingga semakin berkontribusi bagi pertumbuhan bisnis bank bjb.

Penghargaan tersebut diberikan Infobank dalam Forum Infobank Top 100 CEO and The Next Leader Forum, yang terdiri dari acara Economic Outlook 2023 dan Leadership Sharing, di Jakarta, Rabu (23/11).

"Saya berterimakasih atas penghargaan yang diberikan, hal ini merupakan wujud apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja yang telah diupayakan bersama bank bjb selama ini. Penghargaan ini akan menjadi pemecut semangat untuk senantiasa berkarya dengan maksimal di masa yang akan datang," ucap Nancy dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (24/11).

Nancy menuturkan, untuk terus mendorong kinerja bank bjb semakin solid, telah dilakukan berbagai kolaborasi dan strategi dengan berbagai perusahaan, baik swasta maupun BUMN.

Menurutnya, kerja sama tersebut sebagai upaya untuk memperluas kerja sama (product holding) milik bank bjb sehingga semakin banyak digunakan nasabah, termasuk nasabah korporasi dan UMKM.

Kerja sama yang terus dilakukan juga sebagai salah satu upaya mewujudkan visi dan misi bank bjb, juga bagian dari strategi dalam memberikan kontribusi positif untuk pengembangan bisnis, sehingga bersama-sama turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bisnis.

Sebagai informasi, bank bjb telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan/institusi untuk semakin mengenalkan berbagai produk perbankan unggulan yang dimiliki bank bjb.