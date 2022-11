Akselerasi Teknologi di bank bjb, Rio Lanasier Raih The Next Top Leaders 2022 dari Infobank

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Direktur Information Technology, Treasury & International Banking bank bjb Rio Lanasier meraih penghargaan 'The Next Top Leaders 2022' versi Majalah Infobank. Apresiasi tersebut diraih Rio dalam Forum Infobank Top 100 CEO and The Next Leader Forum, bertempat di Pullman Hotel Thamrin, Rabu (23/11).

Dewan juri menilai, Rio telah mampu membawa bank bjb, menjadi salah satu bank dengan fokus utama mendorong digitalisasi untuk semakin membuat bisnis efisien, dan melahirkan berbagai inovasi di berbagai layanan perbankan milik bank bjb.

Rio juga dinilai mampu memimpin tim teknologi informasi bank bjb untuk konsisten melahirkan inovasi, adaptasi, dan pengembangan bisnis. Juga, semakin fokus dan mampu meningkatkan akselerasi bisnis melalui pendekatan digitalisasi.

Baca Juga: Bank Bjb Dukung Penyelenggaraan Jabar International Marathon 2022



"Penghargaan yang diraih bank akan menjadi motivasi untuk terus mencatatkan kinerja gemilang secara berkelanjutan di masa depan," ujar Rio.

Rio menjelaskan bahwa bank bjb telah menggandeng dua perusahaan IT dunia untuk pengembangan sistem cloud dan digitalisasi layanan, yakni Amazon Web Service (AWS) dan Alibaba Cloud. Kolaborasi ini merupakan langkah bank bjb untuk menjawab tantangan digitalitasi.

Di samping itu, bank bjb juga melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar melek digital. Pengetahuan digitalisasi tak hanya yang bekerja di bawah Divisi Information Technology, tetapi juga seluruh insan bank bjb.

Baca Juga: Bank Bjb Menandatangani PKS dan Nota Kesepahaman Dengan Polri

bank bjb berkolaborasi dengan perusahaan kelas dunia yakni AWS dan Alibaba Cloud untuk menjawab tantangan global dengan menghadirkan pengalaman baru DIGI by bank bjb yang mudah untuk digunakan nasabah bank bjb dalam mengakses berbagai layanan perbankan dari mana saja.

Disampaikan Rio, kerja sama bank bjb dengan perusahaan global menjadi momentum untuk transfer knowledge serta memperkuat platform digital untuk menuju bank hybrid dengan strategi IT Digital Enablement yakni langkah untuk mendukung transformasi digital bank bjb dalam rangka mengadopsi teknologi yang robust dan up-to-date.