Pesan ST009 di bank bjb, Dapat Imbal Hasil dan Cashback Menarik

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bank bjb Kembali ikut memasarkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Sukuk Tabungan 009 (ST009) dengan penawaran cash back yang menarik. Obligasi dengan pemesanan minimal Rp 1 juta ini bisa dipesan seluruh masyarakat Indonesia dengan mudah.

ST009 diterbitkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Penawaran SBN ritel jenis syariah ini hanya dapat dipesan selama 20 hari sejak tanggal 11 November 2022 dan akan ditutup pada 30 November 2022 mendatang.

SBN ini merupakan penawaran surat berharga negara pamungkas pada tahun ini. Tak heran, antusiasme masyarakat berinvestasi pada obligasi ritel ini cukup tinggi. Apalagi, ST009 akan dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan di Indonesia.

Baca Juga: Bank Bjb Menandatangani PKS dan Nota Kesepahaman Dengan Polri



Bank bjb, sebagai bank besar yang berlandaskan pada pembangunan daerah, juga turut andil memasarkan ST009. Banyak keuntungan yang bisa didapat untuk pemesanan melalui bank bjb. Apalagi proses pembelian obligasi ini sangat mudah.

Pertama, ST009 menawarkan imbal hasil 6,15% per tahun fitur imbal hasil mengambang dengan batas minimal (floating with floor). Imbal hasil minimal (floating with floor) ini akan memberi kepastian investasi hingga jatuh tempo bagi para investor.

Penawaran imbal hasil ini cukup menarik di tengah suku bunga Bank Indonesia yang terus naik, namun tidak akan lebih rendah dari batas minimal 6,15%.

Kedua, pemesanan melalui bank bjb, investor akan mendapatkan cashback dalam bentuk uang tunai dengan nominal menarik.

Cashback akan ditransfer ke rekening nasabah, maksimal 30 hari setelah tanggal settlement.

Dua keuntungan ini akan menambah cuan yang bisa didapat investor di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi saat ini. Apalagi, nominal pemesanan ST009 dimulai dari nominal Rp1 juta hingga Rp 2 miliar atau setara 2.000 unit.