Bahas Isu Ekonomi Global, Tujuh Peneliti Dunia Kumpul di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Tujuh ekonom dari berbagai negara membahas soal perbaikan ekonomi dalam kegiatan ‘Global Research Conference on Management and Business Studies (GARCOMBS) in 2022’.

Para ekonom tersebut saling memaparkan riset yang berkaitan dengan perekonomian global.

Ketua Prodi DIM FEB Unpad Prof Yudi Azis menuturkan, pertemuan ini sangat penting karena hasil riset yang selama ini dibuat diharapkan bukan hanya menjadi konsumsi secara internal, tetapi juga lembaga pemerintah dan masyarakat luas.

Dengan demikian, riset yang dilakukan untuk perbaikan ekonomi bisa membantu semua pihak untuk mengatasi pelemahan ekonomi akibat situasi global serta perbaikan industri ke depan.

“Dalam kondisi yang tidak menentu dan adanya potensi resesi ekonomi berdampak pada industri, kami percaya masa depan membutuhkan solusi untuk meminimalisir risiko. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan hasil baik untuk industri yang berkelanjutan,” tuturnya dalam pembukaan GARCOMBS di Bandung, Jumat (17/11).

Ia menuturkan, akan ada 112 riset mengenai industri berkelanjutan yang berkaitan dengan banyak sektor.

Riset-riset yang ada, kemudian didiskusikan untuk melihat dampak dari perbaikan kualitas masyarakat, maupun kritik atas riset tersebut.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Prof. Dr. Ir. Hendarmawan mengatakan, setiap orang sudah paham dampak adanya pandemi Covid-19 dan gejolak keamanan global yang bisa bermuara pada resesi ekonomi.